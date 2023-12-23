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2023
https://1prime.ru/itb/20231223/842650370.html
СМИ: OpenAI ведет переговоры о привлечении финансирования на $100 млрд
ИТ-бизнес
Новости
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Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, ведет переговоры о привлечении финансирования с оценкой не менее 100 миллиардов долларов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на... ПРАЙМ, 23.12.2023
ит-бизнес, технологии, новости, openai, chatgpt
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, ведет переговоры о привлечении финансирования с оценкой не менее 100 миллиардов долларов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"OpenAI находится на раннем этапе обсуждения о привлечении нового этапа финансирования с оценкой не менее 100 миллиардов долларов", — говорится в сообщении агентства.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.