МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, ведет переговоры о привлечении финансирования с оценкой не менее 100 миллиардов долларов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Эксперт назвал фактор, при котором ИИ может стать опасным

"OpenAI находится на раннем этапе обсуждения о привлечении нового этапа финансирования с оценкой не менее 100 миллиардов долларов", — говорится в сообщении агентства.

Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.