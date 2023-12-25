МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. В преддверии Нового года Telegram выпустил обновление, теперь каналы могут устанавливать обои, эмодзи-статусы и логотипы профиля, а пользователи — репостить публикации каналов в истории, также Premium-подписку отныне можно дарить нескольким людям одновременно, рассказал основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. У Telegram появится интерфейс в дополненной реальности от Apple

"Теперь администраторы могут изменять внешний вид каналов по мере получения уровней благодаря голосам от подписчиков или розыгрышам. Помимо цвета названия и фона сообщений, владельцы теперь могут выбирать цвет и логотип для обложки канала в профиле, а также устанавливать эмодзи-статус и обои, которые будут видны всем посетителям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пользователи могут делать репост любого сообщения из каналов к себе в историю: ее можно двигать, масштабировать и дополнять различными элементами оформления. Разработчики также пообещали, что в будущем в репосты можно будет добавлять интерактивные опросы.

Также теперь можно дарить Premium-подписку сразу десяти пользователям, а при настройке розыгрыша в канале — установить больший срок его проведения и дополнить подписку собственными призами. В настройках розыгрыша появилась опция "Показать победителей", которая позволит всем участникам убедиться в честности результатов.

Кроме того. сообщается, что у администраторов каналов появилась возможность просматривать реакции на истории, а у пользователей — удалять фон на фотографиях для историй.