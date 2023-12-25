МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Уходящий 2023-й год в РФ для IT-отрасли был как кино — правда, его жанр сходу не назвал бы и матерый критик. С одной стороны, это были кадры голливудской истории успеха, как неуклюжий гадкий утенок постепенно учится ходить, еще не превращаясь в лебедя, но гарантируя такие метаморфозы в недалеком будущем. С другой — вереница громких перестановок в Минцифры нет-нет, да и наводила на мысли о политическом триллере. Названа самая большая зарплата, предложенная в IT в 2023 году

Мог этот год быть и французской драмой — дефицит кадров только вырос, по разным оценкам, сейчас российской IT-отрасли не хватает до 1 миллиона человек. В то же время президент РФ Владимир Путин подписал указ о полном переходе государственных компаний на отечественный софт до 2025 года, а разработчики довели число отечественных аналогов зарубежных IT-решений до 90%, что наводит на мысли о том, что 2023-й вполне тянет на ремейк.

Впрочем, определенно про уходящий год можно сказать только одно — концовка у этого фильма открытая, а значит, каждый сам решает, что хотел сказать автор. О замысле, провалах и удачах несомненного блокбастера, а также будет ли у него продолжение и — главное — хэппи-энд, РИА Новости рассказали его герои — компании, власти и эксперты.

ИГРА В ИМИТАЦИЮ

Пережив шоковую заморозку 2022-го, российские IT-компании активно встали на рельсы импортозамещения и с крейсерской скоростью двинулись к станции "Технологический суверенитет", подстегиваемые и спросом, и необходимостью перехода госкомпаний на отечественный софт с 2025 года. Российские аналоги импортного софта есть уже почти во всех отраслях, заверяют в Минцифры. IT-компаниям напомнили о проверке согласия на раскрытие налоговой тайны

Стало больше и производителей — вдвое по сравнению с 2022-м, сейчас их доля на рынке — выше 50%. Особенно отличились производители тяжелого оборудования — серверов и систем хранения данных (СХД). Активно строятся сейчас три завода для "тяжелого железа", и, как считает глава Минцифры Максут Шадаев, их продукция должна удовлетворить спрос корпоративных заказчиков и центров обработки данных (ЦОД).

Сложнее приходится производству отечественных планшетов и базовых станций — эти ниши пока не имеют зрелых российских аналогов. Однако надежда есть, и у каждого направления своя стратегия развития. Например, для производства базовых станций важным шагом стало заключение форвардных контрактов с "большой четверкой" операторов. А производству планшетов поможет гарантированный госзаказ — поэтому уже в 2024 году врачи и учителя начнут получать планшеты на базе российской мобильной ОС "Аврора".

Исполнительный директор Ассоциации поставщиков электронных компонентов Иван Покровский добавляет, что полное импортозамещение России и ни к чему — импорт необходим для развития собственной промышленности. "Я надеюсь, что мы будем стремиться к технологическому суверенитету, который не исключает международной торговли, а предполагает самостоятельность в принятии технических решений и управлении цепочками кооперации", — полагает он.

Отечественная IT-промышленность внакладе не останется, отмечает эксперт — электронной уже помогло изменение структуры спроса. Так, выросла доля государственного заказа, а вслед за ней и объем производства — на 20% к прошлому году, а потребительские и корпоративные рынки сократились вместе с соответствующими поставками импорта. Рынок и в следующем году продолжит расти сопоставимыми темпами на уровне 20-30%, полагают в ассоциации. В Минцифры заявили о продлении льготных кредитов для IT-компаний

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ

Не было бы счастья, да несчастье помогло — так можно охарактеризовать уходящий год для рынка кибербезопасности: утечки данных, телефонное мошенничество и сложные целевые атаки стали главными драйверами для роста отрасли. "Жертв" хакеров, правда, это вряд ли утешит: число атак на отечественные компании продолжает расти, и за 9 месяцев текущего года увеличилось на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, а количество политически мотивированных кибератак, целями которых является хищение конфиденциальных данных или полное разрушение IT-инфраструктуры, выросло почти в 2,5 раза, рассказал гендиректор компании F.A.C.C.T. Валерий Баулин.

Выросло и число атак шифровальщиков — на 50-60%, средняя сумма первоначального выкупа за расшифровку данных превысила 37 миллионов рублей, а среднее время простоя работы организации после успешной атаки составило 14-18 дней. Чаще всего жертвами таких злоумышленников оказывались российские ритейлеры, производственные, строительные, страховые компании и туроператоры.

Схожи эти данные и у "Лаборатории Касперского": с января по ноябрь с различными угрозами столкнулись уже 63% пользователей, в то время как в прошлом году этот показатель был 53%, рассказывает управляющий директор компании в России и странах СНГ Анна Кулашова. Остается на стабильно высоком уровне количество атак на бизнес — доля атакованных корпоративных устройств составила 44%, а число новых образцов вредоносного ПО увеличилось в мире до 411 тысяч.

Еще одним трендом 2023 года стало телефонное мошенничество: здесь злоумышленники стали активно применять обновленную схему с использованием мессенджеров для кражи средств с банковского счета. Остаются актуальными фишинг и скам — меняются только легенды, которые используют мошенники, добавляет Кулашова.

Зато на этом фоне выросла киберразведка, отмечает Баулин: ежегодно этот сегмент увеличивается на 20-40%, а его объем оценивается на уровне 15 миллиардов рублей — около 8% от всего сектора информационной безопасности в России.

ХЬЮСТОН, У НАС ПРОБЛЕМА

Впрочем, не все проблемы новой эры IT-отрасли удалось решить: так, кадровый голод за этот год только усилился. Шадаев в августе оценил нехватку IT-разработчиков в России в 500-700 тысяч человек, а через месяц глава Сбербанка Герман Греф назвал цифру в 1 миллион человек, добавив, что в ближайшие годы дефицит покрыт не будет. Шадаев раскрыл, от чего зависит продление IT-льготы по налогу на прибыль

Признает усиление кадровой проблемы и президент ГК InfoWatch Наталья Касперская, но основной причиной дефицита она называет не массовый отъезд IT-специалистов, который, по ее словам, давно прекратился, а долгий срок обучения таких кадров. Этот фактор сохранит потребность в сотрудниках на ближайшие 3-5 лет. Причины высокого спроса на кадры все те же: активизация процесса импортозамещения, который требует значительных усилий со стороны отечественных разработчиков, уход западных компаний и цифровизация и импортозамещение в крупных российских компаниях и госорганах, добавляет президент InfoWatch.

Впрочем, и здесь процесс не стоит на месте: по данным Минцифры, сейчас более 240 тысяч школьников и студентов колледжей проходят бесплатные курсы программирования, на "цифровых кафедрах" в вузах обучаются 170 тысяч студентов, а в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" к 2024 году на бюджетные места по IT-специальностям планируется принять не менее полумиллиона человек.

Да и профессионалов уже стало больше — по сравнению с 2022 годом численность "айтишников" выросла на 12% и по итогам третьего квартала составила 826 тысяч человек, в Минцифры ждут, что эта тенденция сохранится и в следующем году.

БОЛЬШОЙ КУШ

Передел рынка, начавшийся в прошлом году, продолжился и в этом, на этот раз решалась судьба "Вымпелкома" и "Яндекса". И если первому уже удалось поставить плюсик напротив сделки с отделением от материнского Veon и закрыть продажу компании топ-менеджменту, то "Яндекс", обещавший вынести предложение по реструктуризации на рассмотрение акционеров до конца 2023 года, пока так этого и не сделал.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин шутит, что "Билайн" перестал быть дойной коровой для холдинга": нахождение в Veon не давало компании достаточно финансов для саморазвития, сейчас же у нее развязаны руки, полагает он. Минцифры возобновит выдачу грантов на IT-разработки

А вот перспективы разделения "Яндекса" все оценивают по-разному. По мнению Муртазина, продавать будут все российские активы компании, а не только долю Аркадия Воложа, причем со скидкой минимум 50%. "Скорее всего, за российский "Яндекс" заплатят 2,5 миллиарда долларов живыми деньгами, 1-1,5 миллиарда в виде акций, обязательств и так далее. Это лучшая сделка, которую "Яндекс" может получить сегодня", — полагает эксперт.

Дальше же, по его словам, экосистема "Яндекса" перестанет существовать, разделившись на отдельные виды бизнеса — "Яндекс Маркет", "Яндекс Такси" и другие, и уже их через 3-4 года новый владелец "или продаст по отдельности другим компаниям, или закроет" по аналогии с продажей "Дзена" VK, выручив за них уже около 10 миллиардов долларов. Сделка произойдет до февраля 2024 года, считает Муртазин. "Если же этого не случится, то мы будем видеть, как прямым курсом происходит национализация "Яндекса", — уверен он.

ЛЮБОВЬ И РОБОТЫ

Эксперты сходятся во мнении, что 2023 год можно назвать годом нейросетей. Российские компании, поглядев на зарубежных коллег, запустили на рынке отечественные аналоги Midjourney и ChatGPT. Так, на ринг вышли генеративные языковые модели YandexGPT и GigaChat — они умеют сочинять разные тексты, отвечать на вопросы, рассказывать рецепты любимых сырников. А ещё появились нейросети для генерации изображений — Kandinsky и YandexART (приложение "Шедеврум").

Искусственный интеллект открыл простор для создания новых сервисов на основе этих нейросетей: их будут использовать в маркетинге, клиентском сервисе, разработке, электронной торговле, в улучшении внутренних процессов, полагает директор по развитию технологий искусственного интеллекта "Яндекса" Александр Крайнов. "Возможно, что в течение пары лет умение пользоваться генеративными нейросетями станет такой же базой, как "уверенное владение ПК", — добавляет он.

Впрочем, развитие новой отрасли обнажило и пробелы в законодательстве, все еще неясно, откуда брать данные для обучения моделей, что делать с авторскими правами, где проходит грань использования искусственного интеллекта. Все эти вопросы сейчас активно обсуждают и профильные ассоциации, и Минцифры, и Минфин.

Так, "на карандаше" к концу года оказался законопроект об обороте больших данных бизнеса. Он предполагает, что у российских компаний будет обязательство безвозмездно предоставлять государству данные, которые нужны для развития ИИ и принятия управленческих решений.

Работали власти и над новой редакцией стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года — в последний раз ее утверждали в 2019 году. В последней версии отражены новые реалии, с которыми столкнулась сфера ИИ за последнее время: дефицит специалистов, кратное уменьшение объема венчурных инвестиций в стартапы и стремительный рост вычислительных мощностей в странах, которые стали лидерами в этой технологии.

НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2

В 2023 году российский IT-бизнес открыл для себя новые возможности, считает Муртазин. Дальше отечественный рынок будет расти за счет софта и аппаратных решений, производства систем хранения данных и серверов, а массово переходить на отечественные решения будут не только госкомпании, но и частный бизнес — крупный, средний и малый. Раскрыта главная особенность отечественного "антишпионского" смартфона

Впрочем, к экспорту российский софт пока не готов, но, возможно, будет в перспективе 5-7 лет, полагает Муртазин. "Если же говорить о сотрудничестве, безусловно, мы идем в связке с Китаем — потребляем китайские технологии и активно их адаптируем", — резюмирует он.

Однако импортозамещение останется одной из главных задач российской IT-отрасли в 2024 году, считает президент "Лиги цифровой экономики" Сергей Шилов. "Наиболее востребованными будут заказная разработка ПО и отечественное аппаратное обеспечение. Большим спросом будут пользоваться даже те продукты, которые включают как иностранные, так и российские компоненты", — уверен он. Предела совершенству точно нет — по мнению Шилова, разработчики будут стремиться создавать полностью российские продукты.

В будущем году, по прогнозам "Лаборатории Касперского", продолжится проникновение искусственного интеллекта. "Это очень перспективное направление, но нужно помнить и о рисках: необходимо создавать защитные решения для этой сферы, уже сейчас активно поднимать вопросы этики", — предупредила она.

Как отметили в Минцифры, в ближайшей перспективе ключевым инструментом поддержки отрасли может стать венчурное финансирование — бизнес заинтересован в том, чтобы инвестиции себя оправдывали. "Это позволит выводить на рынок наиболее качественные и востребованные решения, готовые к тиражированию и масштабированию. Привлечение венчурных инвестиций позволит перейти на качественно новый этап развития IT-отрасли в целом", — добавили в министерстве.