МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Возраст отсрочки от призыва на военную службу для сотрудников IT-компаний с 1 января повышен с 27 до 30 лет. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал в начале сентября 2023 года. Что изменится для призывников в 2024 году. Главное

В августе глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что министерство готовит корректировки к указу о поддержке IT-отрасли в связи повышением призывного возраста до 30 лет — они связаны с освобождением IT-специалистов от призыва на срочную службу.

Путин в марте 2022 года подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях.

Для получения отсрочки IT-специалист должен быть гражданином РФ, работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. Также сотрудник должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев. В противном случае работодатель должен убедиться в том, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.