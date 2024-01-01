2024-01-01T04:26:49+03:00
2024-01-01T04:26:49+03:00
2024-01-01T04:26:49+03:00
2024
https://1prime.ru/itb/20240101/842718466.html
Возраст отсрочки от военной службы для IT-специалистов повышен до 30 лет
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Возраст отсрочки от призыва на военную службу для сотрудников IT-компаний с 1 января повышен с 27 до 30 лет. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал в начале... ПРАЙМ, 01.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Возраст отсрочки от призыва на военную службу для сотрудников IT-компаний с 1 января повышен с 27 до 30 лет. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал в начале сентября 2023 года.
В августе глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что министерство готовит корректировки к указу о поддержке IT-отрасли в связи повышением призывного возраста до 30 лет — они связаны с освобождением IT-специалистов от призыва на срочную службу.
Путин в марте 2022 года подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях.
Для получения отсрочки IT-специалист должен быть гражданином РФ, работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. Также сотрудник должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев. В противном случае работодатель должен убедиться в том, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.