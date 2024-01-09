МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. В Буэнос-Айресе уличные грабители убили россиянина, сообщает портал Infobae. Банк в Милане ограбили через дыру в полу

По данным полиции, убитый — Евгений Сипатов, программист. Он был убит в воскресенье в районе Ремедиос-де-Эскалада. Как запечатлели камеры видеонаблюдения, преступники напали на мужчину в нескольких метрах от его дома, он попытался оказать сопротивление и получил ранение в грудь.

Налетчики скрылись на двух мотоциклах. Раненый россиянин умер в больнице, куда его доставила скорая помощь.

Сообщается, что уже задержан подозреваемый по имени Кристиан Альберто Эсекьель Мендес. Расследование продолжается.