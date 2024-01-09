2024-01-09T01:04:27+03:00
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В Буэнос-Айресе преступники на улице убили россиянина, пишет СМИ
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В Буэнос-Айресе уличные грабители убили россиянина, сообщает портал Infobae. По данным полиции, убитый — Евгений Сипатов, программист. Он был убит в воскресенье в районе... ПРАЙМ, 09.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. В Буэнос-Айресе уличные грабители убили россиянина, сообщает портал Infobae.
По данным полиции, убитый — Евгений Сипатов, программист. Он был убит в воскресенье в районе Ремедиос-де-Эскалада. Как запечатлели камеры видеонаблюдения, преступники напали на мужчину в нескольких метрах от его дома, он попытался оказать сопротивление и получил ранение в грудь.
Налетчики скрылись на двух мотоциклах. Раненый россиянин умер в больнице, куда его доставила скорая помощь.
Сообщается, что уже задержан подозреваемый по имени Кристиан Альберто Эсекьель Мендес. Расследование продолжается.