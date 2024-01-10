МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Финансовые санкции грозят японской ИТ-компании Fujitsu, предоставившей британской почтовой госкомпании Post Office неисправно работающее ПО, из-за чего сотни начальников почтовых отделений были неправомерно привлечены к ответственности за якобы хищение средств, сообщает газета Financial Times. Аналитик рассказал о санкционной защите США и Европы от китайского экспорта

В период с 1999 по 2015 год не менее 700 начальников почтовых отделений были привлечены к ответственности по обвинению в мошенничестве, воровстве и фальсификации бухгалтерии на основании данных, полученных с помощью неисправной компьютерной системы Horizon от компании Fujitsu. Сотни человек стали банкротами или были помещены в места лишения свободы, по меньшей мере четыре человека покончили с собой. Британские СМИ окрестили скандал одной из крупнейших судебных ошибок в новейшей истории Британии.

"Сценарий, при котором Fujitsu придется оплатить часть счета для компенсации (начальникам почтовых отделений — прим. ред.) "реалистичен", если компанию признают "виновной в этом скандале", — пишет издание со ссылкой на парламентского замминистра по делам бизнеса и торговли Кевина Холлингрейка.

По его словам, правительство близко к тому, чтобы выработать оправдательное решение для неправомерно осужденных начальников почтовых отделений. Он не исключает принятия чрезвычайного законодательства для отмены приговоров, основанных на данных программы Horizon, однако предупреждает, что это может быть расценено как "вмешательство в процесс независимых судов".

Скандал берет начало в 1999 году, когда сбои в новом бухгалтерском программном обеспечении Horizon стоимостью один миллиард фунтов стерлингов привели к необъяснимым недостачам в 20 тысячах отделений почты. Согласно контрактным условиям, операторы отделений несли ответственность за убытки, и Post Office потребовала от них вернуть деньги.

Позднее Высокий суд Лондона постановил, что IT-эксперты почтовой компании знали об ошибках в системе с начала 2000-х годов, однако юридический отдел продолжал добиваться возмещения убытков из-за мнимых недостач.

Газета Times писала, что британские правоохранители расследуют возможные мошеннические действия почтовой госкомпании Post Office. На сегодняшний день обвинительные приговоры были отменены в отношении более 90 начальников почтовых отделений. Британское правительство предложило в сентябре 2023 года компенсации в размере 600 тысяч фунтов стерлингов для каждого неправомерно осужденного, желающего прийти к судебному соглашению.