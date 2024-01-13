МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Выход российского программного обеспечения (ПО) на рынки дружественных стран может занять от трех до пяти лет и потребовать минимум 100-150 миллионов рублей ежегодно на протяжении трех лет для закрепления позиций, рассказал РИА Новости директор нефтегазового направления ГК "Цифра" Александр Смоленский. 

Мужчина за компьютером

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"Для того чтобы выйти в дружественные страны и на новые рынки, этим IT-компаниям придется потратить много времени и средств… Выход на рынок в этих странах займет 3-5 лет и требует серьезных инвестиций. По нашим подсчетам, для выхода на рынок дружественной страны как минимум нужно 100-150 миллионов рублей в год, учитывая, что инвестировать эти средства надо не менее 3 лет до появления какого-то существенного денежного потока", — сообщил Смоленский.

По его мнению, в ближайшие два-три года будет спад IT-экспорта, но через семь лет Россия сможет увеличить его объем и обогнать показатели, которые были до 2022 года. В свою очередь директор по развитию "Труконф" Дмитрий Одинцов рассказал агентству, что некоторые российские IT-продукты уже могут составить конкуренцию иностранным IT-гигантам на международной арене, "особенно в отраслях, которые чувствительны к защите данных и технологической независимости".

Он добавил, что на данный момент отечественные ПО для видеосвязи и совместной работы внедряют силовые структуры, органы безопасности и государственной власти, промышленность и производители из стран глобального Юга, например крупнейший авиастроитель Азии Hindustan Aeronautics, сухопутные войска и полицейские департаменты Индии. Одинцов поделился, что перспективными рынками также остаются страны Ближнего Востока и Латинской Америки, ЮАР, Мьянма, Малайзия, Индонезия, Бангладеш.

В свою очередь президент "Руссофт" Валентин Макаров объяснил РИА Новости, что антироссийские санкции привели к резкому сокращению прямых контрактов российских компаний с зарубежными клиентами за счет перевода платежей через третьи страны или через криптовалюту. Однако он уверен, что эффективный экспорт в "дружественные" страны, в своем большинстве не имеющих значительных финансовых ресурсов, невозможен без кредитной и прочей поддержки государства: "Предоставьте государственную поддержку экспорту и получите еще более значимый и быстрый результат".