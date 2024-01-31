2024-01-31T03:19:00+03:00
2024-01-31T03:20:05+03:00
2024-01-31T03:19:00+03:00
2024
https://1prime.ru/itb/20240131/842939067.html
Аналитики рассказали о DDoS-атаках в России в прошлом году
ИТ-бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Самая долгая DDoS-атака в России за вторую половину 2023 года была в августе и длилась 25 часов, она велась на организацию финансовой сферы, подсчитали для РИА Новости аналитики... ПРАЙМ, 31.01.2024
банки, ит-бизнес, финансы, технологии, новости, ddos-атаки, кибербезопасность
https://cdnn.1prime.ru/images/83362/96/833629619.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83362/96/833629619.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83362/96/833629618.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83362/96/833629618.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83362/96/833629606.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83362/96/833629606.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240129/842919917.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Самая долгая DDoS-атака в России за вторую половину 2023 года была в августе и длилась 25 часов, она велась на организацию финансовой сферы, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса по кибербезопасности МТС RED.
"Две наиболее мощных DDoS-атаки, отраженных специалистами МТС RED во втором полугодии 2023 г., достигали скорости свыше 100 гигабит в секунду. Самая длительная из предотвращенных атак зафиксирована в августе, она продолжалась около 25 часов и велась на организацию финансовой сферы", — говорится в сообщении.
По словам специалистов, сервис отразил свыше 3800 DDoS-атак на веб-ресурсы заказчиков во втором полугодии прошлого года, что на 80% больше, чем в первом полугодии.
Отмечается, что чаще всего такие атаки совершались на компании промышленной отрасли — на них пришлось 23% всех отраженных атак, а также на банки и IT-компании. Реже всего — в 2% случаев — хакеры пытались атаковать образовательные организации.
В компании объяснили, что DDoS-атаки или атаки на отказ в обслуживании направлены на то, чтобы сделать сайт или инфраструктуру организации недоступными для пользователей. "Это может привести к финансовым потерям от простоя бизнеса и долгосрочному оттоку клиентов, а также к ущербу репутации компании", — добавили там.