МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Самая долгая DDoS-атака в России за вторую половину 2023 года была в августе и длилась 25 часов, она велась на организацию финансовой сферы, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса по кибербезопасности МТС RED. Хакеры увеличили число многовекторных атак в России

"Две наиболее мощных DDoS-атаки, отраженных специалистами МТС RED во втором полугодии 2023 г., достигали скорости свыше 100 гигабит в секунду. Самая длительная из предотвращенных атак зафиксирована в августе, она продолжалась около 25 часов и велась на организацию финансовой сферы", — говорится в сообщении.

По словам специалистов, сервис отразил свыше 3800 DDoS-атак на веб-ресурсы заказчиков во втором полугодии прошлого года, что на 80% больше, чем в первом полугодии.

Отмечается, что чаще всего такие атаки совершались на компании промышленной отрасли — на них пришлось 23% всех отраженных атак, а также на банки и IT-компании. Реже всего — в 2% случаев — хакеры пытались атаковать образовательные организации.

В компании объяснили, что DDoS-атаки или атаки на отказ в обслуживании направлены на то, чтобы сделать сайт или инфраструктуру организации недоступными для пользователей. "Это может привести к финансовым потерям от простоя бизнеса и долгосрочному оттоку клиентов, а также к ущербу репутации компании", — добавили там.