МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Государства не смогут контролировать людей с помощью нейрочипов, но это временно, таким мнением с РИА Новости поделился вице-президент МТС Евгений Черешнев. Илон Маск сообщил, что его компания успешно вживила имплант в мозг человека

Во вторник американский предприниматель Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. По словам Маска, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности.

"Тем, кто беспокоится, что правительства смогут контролировать поведение людей при помощи нейрочипов, переживать не стоит по двум причинам", — сказал Черешнев.

Он отметил, что овладеть таким контролем нельзя по двум причинам: во-первых, передавать задачи человеку через нейрочип невозможно, так же как и читать его мысли — человек отправляет команды, но не получает, компьютер не может мгновенно научить его, "как управлять вертолетом". Во-вторых, "профилировать" людей можно и без нейрочипов, куда дешевле это делать через смартфоны и умные дома.

Эксперт успокоил, что массового чипирования бояться не стоит, сейчас это сделать невозможно. А для того, чтобы технология получила массовое распространение, нужно разрабатывать новые типы материалов для проводников, совершенствовать биогипоаллергенные материалы.

Он также объяснил, что мир еще не создал нейрочип, который будет постоянно держать эффективность в мозге человека: "Сегодня все чипы, которые интегрируются под кожу человека, со временем покрываются рубцовой тканью … Во время опытов на обезьянах чип сначала действительно позволяет силой мысли управлять девайсами, но через какое-то время надо доставать чип из мозга и вставлять новый, потому что эффективность связи падает".

По словам вице-президента МТС, сейчас страна, которая первой создаст эффективные нейроинтерфейсы, оттестирует их, наладит массовое безопасное внедрение и обслуживание, потенциально создаст новую форму жизни.

"Появится человек, который в разы конкурентоспособнее всех остальных девайсов и людей с девайсами, потому что действительно может напрямую взаимодействовать с ними, без клавиатур и прочих суррогатов", — отметил он.