МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Хостинг-провайдерам, не вошедшим в реестр Роскомнадзора, с 1 февраля запрещена работа в РФ. Регулятор приступил к формированию реестра еще в начале декабря. Роскомнадзор включил ряд компаний под действие закона о "приземлении"

Как ранее отмечал Роскомнадзор, провайдеры хостинга, вошедшие в реестр, обязаны обеспечить защиту информации в своей инфраструктуре: взаимодействовать с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и оперативно реагировать при возникновении угроз и сообщать о компьютерных инцидентах в течение 24 часов с момента их выявления. Также провайдеры хостинга будут принимать участие в учениях по обеспечению устойчивости российского сегмента интернета.

Регулятор сообщал РИА Новости, что, по состоянию на конец января, включил в реестр 266 провайдеров, а 44 заявки находятся на рассмотрении. Кроме того, на конец января иностранные организации не подавали в Роскомнадзор заявки для регистрации в качестве провайдеров хостинга. Для компаний, которые не вошли в реестр, законодательство не предусматривает административной ответственности.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин делился мнением с РИА Новости, что треть сайтов в России оказались под угрозой блокировки из-за того, что они размещены на зарубежных хостинг-провайдерах, однако без решения суда блокировка невозможна.

В конце ноября 2023 года правительство РФ утвердило правила формирования и ведения реестра хостинг-провайдеров, они вступили в силу с 1 декабря. В сентябре пресс-служба Минцифры рассказала, что министерство опубликовало проекты подзаконных актов, в которых предлагается определить правила ведения реестра хостинг-провайдеров. В июле этого года Госдума приняла изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" о регулировании хостинга, а 31 июля документ подписал президент.