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2021
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Россиянам напомнили о новых запретах и штрафах для любителей рыбалки
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С 2021 года в России были введены новые правила рыбалки, устанавливающие места и способы легальной ловли. "Российская газета" рассказал об этих изменениях со ссылкой на информацию... ПРАЙМ, 18.04.2021
рыбаки, новости, общество , право
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. С 2021 года в России были введены новые правила рыбалки, устанавливающие места и способы легальной ловли. "Российская газета" рассказал об этих изменениях со ссылкой на информацию Федерального агентства по рыболовству.
- Отменяются рыболовные участки, за пределами которых ловля рыбы была запрещена. Теперь этим можно заниматься на всех водоемах, если там не действует специальный запрет.
- Вводится лимит пойманной рыбы в килограммах на одного рыбака. Больше этой нормы ловить запрещено. В каждом регионе норма может отличаться. В Москве нельзя вылавливать больше пяти килограммов рыбы, а в Алтайском крае — не больше десяти.
- В некоторых регионах введены запреты на ловлю определенных видов рыбы. В том числе это касается рыб, занесенных в Красную книгу.
- Во всех регионах РФ запрещена рыбалка с помощью сетей, электроудочек, взрывчатки и оружия. В случае с сетями исключение составляют регионы Дальнего востока Сибири и Крайнего Севера.
- Запрещена подводная охота на пляжах. Акваланг и эхолот для этого также использовать нельзя.
Напомним, что использовать на рыбалке взрывчатку и химикаты запрещено с 1 января 2020 года. Тогда же были установлены ограничения по рыбалке с сетями.