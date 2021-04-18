МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. С 2021 года в России были введены новые правила рыбалки, устанавливающие места и способы легальной ловли. "Российская газета" рассказал об этих изменениях со ссылкой на информацию Федерального агентства по рыболовству. Названа дата, когда рыбаки будут перерабатывать всю добытую в России рыбу

Отменяются рыболовные участки, за пределами которых ловля рыбы была запрещена. Теперь этим можно заниматься на всех водоемах, если там не действует специальный запрет.

Вводится лимит пойманной рыбы в килограммах на одного рыбака. Больше этой нормы ловить запрещено. В каждом регионе норма может отличаться. В Москве нельзя вылавливать больше пяти килограммов рыбы, а в Алтайском крае — не больше десяти.

В некоторых регионах введены запреты на ловлю определенных видов рыбы. В том числе это касается рыб, занесенных в Красную книгу.

Во всех регионах РФ запрещена рыбалка с помощью сетей, электроудочек, взрывчатки и оружия. В случае с сетями исключение составляют регионы Дальнего востока Сибири и Крайнего Севера.

Запрещена подводная охота на пляжах. Акваланг и эхолот для этого также использовать нельзя.

Напомним, что использовать на рыбалке взрывчатку и химикаты запрещено с 1 января 2020 года. Тогда же были установлены ограничения по рыбалке с сетями.