МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило оптимизацию функций Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, сообщается на сайте кабмина. Счетная палата предупредила о риске увеличения числа обманутых дольщиков

"О проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в связи с созданием публично-правовой компании "Фонд развития территорий")… Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Уточняется, что принятие проекта позволит оптимизировать функции, выполняемые публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства" и государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, путем создания единого института развития – Фонда, а также обеспечить на его площадке реализацию новых функций и полномочий по развитию территорий.