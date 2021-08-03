МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил восстановить формат продовольственного рынка, где смогут "беспрепятственно продать свой урожай" все желающие – от предприятий до огородников.

"Пора восстанавливать колхозные рынки. Это самые простые по формату торговые площадки, на которых все желающие – от более или менее крупных местных предприятий до фермеров и даже огородников – могут беспрепятственно продать свой урожай", — написал Жириновский в своем Telegram-канале, отметив, что эта мера нужна, чтобы уйти от подорожания самых распространенных продуктов.

По словам политика, сегодня в городах открываются "фундаментальные торговые зоны с кирпичными стенами, железной крышей", но аренда часто там бывает высокой.

"Где-то цена высокая, и ее потянут только крупные торговцы, где-то ценой просто манипулируют, чтобы дать места только своим", — добавил лидер ЛДПР. В этой связи он вспомнил недавнюю поездку в Истру, "где у входа на рынок, на тряпках и старых покрышках ютятся бабушки со своими огурцами и лучком, потому что им нет места внутри". ЕК выделила первые три миллиарда евро из нового антикризисного фонда

Лидер ЛДПР отметил, что уже отправил два депутатских запроса по итогам поездки: главе Истры Татьяне Витушевой и губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

Жириновский добавил, что депутаты ЛДПР и он сам продолжат поездки по регионам, где члены партии будут "проверять местные рынки и другие торговые площадки".