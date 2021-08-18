МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Возвращения к прежнему пенсионному возрасту — 60 лет для мужчин и 55 для женщин — уже не будет, соответствующий законопроект КПРФ это не более чем элемент предвыборной кампании накануне выборов в Госдуму, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. В Госдуму внесли законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста

Депутаты Госдумы от КПРФ ранее внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, как это было до конца 2018 года.

"Я не верю в то, что этот законопроект найдёт поддержку, слишком далеко уже наша пенсионная система ушла от этого возраста. Так что такой законопроект — не более чем элемент предвыборной кампании, выходящей на финишную прямую", — сказал Рязанский.