В Совфеде исключили возвращение к прежнему пенсионному возрасту
Возвращения к прежнему пенсионному возрасту уже не будет, заявили в Совфеде
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Возвращения к прежнему пенсионному возрасту — 60 лет для мужчин и 55 для женщин — уже не будет, соответствующий законопроект КПРФ это не более чем элемент предвыборной кампании накануне выборов в Госдуму, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Депутаты Госдумы от КПРФ ранее внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, как это было до конца 2018 года.
"Я не верю в то, что этот законопроект найдёт поддержку, слишком далеко уже наша пенсионная система ушла от этого возраста. Так что такой законопроект — не более чем элемент предвыборной кампании, выходящей на финишную прямую", — сказал Рязанский.
https://1prime.ru/legal/20210818/834475817.html
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