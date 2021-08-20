МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Фонд защиты дольщиков планирует привлекать девелоперов к застройке земельных участков, находящихся в собственности фонда, рассказал его глава Константин Тимофеев на бизнес-бранче для девелоперов. Россиян предупредили о возможных проблемах со сдачей квартир

По словам Тимофеева, в настоящее время в собственности фонда насчитывается 500 земельных участков, которые имеют потенциал строительства порядка 1,4 миллиона квадратных метров жилья.

"Есть порядка 200 участков, которые мы хотим (освоить — ред.) самостоятельно, но мы чувствуем, что в объемах России это будет сложно, и наверное неправильно. Поэтому мы бы хотели попросить поддержки девелоперов, которые бы посмотрели эти участки и выступили бы партнерами", — сказал Тимофеев.

Он отметил, что фонд готов обсуждать как прямые продажи, так и участие в софинансировании, а также привлечении других земельных участков, в том числе по реализации комплексного развития территорий.

Как уточнил Тимофеев РИА Недвижимость, первые торги на участки будут объявлены в третьем квартале текущего года.

"Важно, чтобы эти участки, когда мы договоримся с девелоперами, снова не стали проблемными объектами. Поэтому помимо жесткого контроля при взятии проектного финансирования, на участок будет обременение. Второе – это четкое понимание в плане долей финансирования и распределения готового продукта. Все это будет на конкурсной основе – чем больше инвесторов, тем нам выгоднее", — добавил Тимофеев.