МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило до 31 декабря 2023 года программу "Семейная ипотека", в рамках которой можно получить кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома, сообщила пресс-служба кабмина. Просрочка по ипотеке в России за первое полугодие выросла на 17%

"По поручению президента правительство продлило действие программы "Семейная ипотека". Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

"Чтобы обеспечить эти изменения, правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов – до 1,7 триллиона рублей", – приводятся в сообщении слова Мишустина.

Программа изначально была рассчитана до конца 2022 года, затем продлена до 1 марта 2023 года. Россиянам упростят получение выплат и льгот

По словам Мишустина, новое продление программы позволит большему числу семей приобрести собственное жилье, а также поддержать ряд отраслей и укрепить спрос на целый ряд товаров и услуг — от строительных материалов до мебели и разных полезных мелочей.

"Семейная ипотека" появилась в 2018 году. Программу запустили по поручению президента России Владимира Путина. Изначально программа была доступна только тем семьям, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. С 1 июля 2021 года по поручению президента условия программы были расширены. Теперь взять такой кредит могут семьи и с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года.

Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья. Максимальная сумма кредита зависит от региона. Так, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей она составляет 12 миллионов рублей, для других территорий — 6 миллионов рублей. Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возмещает государство.