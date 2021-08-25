В Госдуме сообщили, что закон о ПФР и ФСС назрел, их объединение возможно в перспективе
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Тема объединения Фонда социального страхования (ФСС) и Пенсионного фонда РФ (ПФР) обсуждается давно, в перспективе оно весьма вероятно, вопрос о законодательном регулировании их деятельности необходим, рассказал РИА Новости замглавы фракции ЛДПР в Госдуме и глава парламентского комитета по труду Ярослав Нилов.
"(Тема) обсуждается достаточно давно… Могу обратить внимание на то, что закон о ПФР и ФСС до сих пор не принят. У нас фонды есть, они работают по уже принятым законам и нормативным актам. Но комитет (по труду) неоднократно говорил о принятии рамочного закона, который бы регулировал деятельность этих внебюджетных фондов. До сих пор этого сделано не было. Я полагаю, что объединение весьма вероятно в перспективе", — сообщил депутат, добавив, что оба фонда являются и страховщиками, и операторами различных госуслуг.
"С точки зрения оптимизации процесса межведомственного взаимодействия, с учетом всех сегодняшних технологических возможностей это было бы целесообразно и логично… С учетом оптимизации можно было бы значительное количество средств (сэкономить)… Каких-либо законодательных решений на данный момент не предлагается, но очевидно, что нужен закон о статусе внебюджетного фонда", — отметил Нилов.
Также как представитель ЛДПР он прокомментировал работу Фонда медицинского страхования.
"Партия выступает за прямое государственное финансирование. Страховая медицина себя не оправдала, а дискредитировала. Сейчас человека выгодно лечить, а не вылечивать, от нее страдают и пациенты, и учреждения здравоохранения: врачи говорят, что перегружены административной работой в связи с взаимодействием со страховыми компаниями. Диктуют условия страховые компании, которые обогащаются", — заявил Нилов.
https://1prime.ru/legal/20210825/834526991.html