МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Тема объединения Фонда социального страхования (ФСС) и Пенсионного фонда РФ (ПФР) обсуждается давно, в перспективе оно весьма вероятно, вопрос о законодательном регулировании их деятельности необходим, рассказал РИА Новости замглавы фракции ЛДПР в Госдуме и глава парламентского комитета по труду Ярослав Нилов. Пенсионный фонд России заработал 19,8 миллиарда рублей в 2021 году

"(Тема) обсуждается достаточно давно… Могу обратить внимание на то, что закон о ПФР и ФСС до сих пор не принят. У нас фонды есть, они работают по уже принятым законам и нормативным актам. Но комитет (по труду) неоднократно говорил о принятии рамочного закона, который бы регулировал деятельность этих внебюджетных фондов. До сих пор этого сделано не было. Я полагаю, что объединение весьма вероятно в перспективе", — сообщил депутат, добавив, что оба фонда являются и страховщиками, и операторами различных госуслуг.

"С точки зрения оптимизации процесса межведомственного взаимодействия, с учетом всех сегодняшних технологических возможностей это было бы целесообразно и логично… С учетом оптимизации можно было бы значительное количество средств (сэкономить)… Каких-либо законодательных решений на данный момент не предлагается, но очевидно, что нужен закон о статусе внебюджетного фонда", — отметил Нилов.

Также как представитель ЛДПР он прокомментировал работу Фонда медицинского страхования.

"Партия выступает за прямое государственное финансирование. Страховая медицина себя не оправдала, а дискредитировала. Сейчас человека выгодно лечить, а не вылечивать, от нее страдают и пациенты, и учреждения здравоохранения: врачи говорят, что перегружены административной работой в связи с взаимодействием со страховыми компаниями. Диктуют условия страховые компании, которые обогащаются", — заявил Нилов.