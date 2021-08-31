МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Минюст России подготовит законопроект, который запретит списывать социальные выплаты и пособия в рамках исполнительных производств, сообщил первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук. Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военнослужащим

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил сразу после избрания нового состава Госдумы изменить закон, запретив автоматически списывать средства соцвыплат и пособий за долги граждан, в том числе в рамках исполнительного производства.

"Необходимо исключить возможность обращения взыскания по исполнительным документам на выплаты гражданам, назначаемые президентом и правительством. Для этого Минюстом России совместно с заинтересованными органами в ближайшее время будет подготовлен проект федерального закона, предусматривающий невозможность обращения взыскания на выплаты, имеющие статус социальной поддержки", — сказал Забарчук журналистам.

Он пояснил, что в настоящее время федеральный закон "Об исполнительном производстве" содержит положение, согласно которому взыскание в рамках исполнительного производства не может быть обращено на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, выплачиваемую в соответствии с президентским указом "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей". По его словам, обращение взысканий на них в рамках исполнительных производств не осуществлялось.

Кроме того ФССП России, Банк России и Пенсионный фонд РФ проинформированы об адресной направленности указанных выплат и безусловном исполнении требований законодательства, отмечают в ведомстве.