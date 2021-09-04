МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил коллективу Natura Siberica медиацию (механизм досудебного урегулирования споров с участием посредника) в качестве инструмента разрешения конфликта с сооснователем компании Ириной Трубниковой, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена. Президент Natura Siberica: компания приостановила производство

Коллектив Natura Siberica направил письмо бизнес-омбудсмену Титову, с которым ознакомилось РИА Новости, с просьбой оказать трудовому коллективу компании поддержку в сопротивлении противоправным, по мнению подписантов, действиям Трубниковой. В письме отмечается, что Трубникова и "часть лояльных ей сотрудников компании" препятствуют бесперебойной работе Natura Siberica и пытаются завладеть контролем над бизнесом "любыми способами".

"Обращение поступило вчера. К сожалению, уполномоченный по защите прав предпринимателей рассматривает только нарушения прав со стороны государства… Здесь же чисто корпоративный конфликт. Но надеюсь, что можем помочь в рамках программы альтернативного разрешения споров — медиации, которая существует в рамках нашего института", — говорится в сообщении.

Как отметил Титов, в данном случае необходимо найти компромисс, взаимоприемлемое для разных сторон решение, которое бы не отражалось на хозяйственной деятельности предприятия и не приводило к увольнению персонала. Титов раскритиковал Банк России за сохранение высокой ставки

Основатель Natura Siberica Андрей Трубников скончался в январе. В начале 2000-х годов он основал компанию "Первое решение" и создал бренд "Рецепты бабушки Агафьи". Затем предприниматель запустил бренд косметики Natura Siberica, а первый магазин с соответствующим названием открылся в 2012 году в Москве.

Тридцатого августа совладелица бизнеса и бывшая жена основателя компании Андрея Трубникова Ирина в одностороннем порядке прекратила действие договора на использование товарных знаков "Рецепты бабушки Агафьи", "Аптечка Агафьи", Planeta Organica, Natura Siberica. В результате производитель косметики, компания "Первое решение" лишилась права выпускать продукцию под этими брендами.

После этого производитель косметики временно закрыл магазины и приостановил выпуск.