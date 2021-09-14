МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Центральная избирательная комиссия России высказала мнение по поводу информации о наличии у кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ Леонида Калашникова, Вадима Кумина, Сергея Левченко и Александра Тарнаева активов за границей. Как пишут "Известия", в ответ на запрос издания в ЦИК сослались на ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".

В законе сказано, что еще до регистрации каждый кандидат в депутаты должен закрыть счета и вклады за рубежом, забрать из иностранных банков наличные и ценности, избавиться от иностранных финансовых инструментов. О выполнении всех этих условий кандидат должен письменно уведомить ЦИК.

В комиссии подчеркнули, что информации о невыполнении вышеуказанными представителями компартии требований законодательства не поступало.

Как рассказал "Известиям" директор Института политических исследований Сергей Марков, у ЦИК есть определенный порядок проверки документов, подаваемых кандидатами в депутаты. Их проверяют выборочно или прицельно, если есть подозрения, запросы СМИ или ведомств о том, что данные недостоверны.

По словам политолога, ЦИК не обладает полномочиями вести следственные действия, поэтому запросы на проверку кандидатов при необходимости направляются в уполномоченные ведомства.

"Он [ЦИК], я думаю, в прокуратуру, в Следственный комитет делает запросы. Они это приводят расследование", — указал он.

Если выявлена недостоверная информация, кандидата снимают с выборов, но для этого речь должна идти о существенных искажениях. Снять с выборов могут буквально в последний момент, уже зарегистрированных депутатов. "Прямо ночью какой-то местный избирком, где это происходит, может садиться и вычеркивать", — заключил эксперт.