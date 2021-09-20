МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы приостановил действие договоров доверительного управления наследственным имуществом основателя косметических брендов Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи" Андрея Трубникова, умершего в январе от коронавируса, следует из опубликованного определения суда. Титов предложил медиацию Natura Siberica в конфликте с сооснователем

Обеспечительные меры приняты в деле по иску сына Трубникова – Дмитрия, в котором он просит признать эти договоры между нотариусом Айгуль Карнауховой и Григорием Ждановым недействительными.

Суд приостановил право Жданова распоряжаться долями Трубникова-старшего в компаниях "Первое решение" (головной структуре группы), "Натура Сиберика", "Вкусные продукты Агафьи", "Планета органика" и "Органик Шоп Рус". В то же время суд отказал Трубникову-младшему в принятии обеспечительных мер в виде назначения исполняющим обязанности доверительного управляющего долями Ирины Трубниковой, первой жены основателя косметической группы.

Трубников в начале 2000-х годов основал компанию "Первое решение" и создал бренд "Рецепты бабушки Агафьи". Затем предприниматель запустил бренд косметики Natura Siberica, а в 2012 году в Москве открылся первый магазин под таким названием. Ранее ООО "Натура Сиберика" подала иск о взыскании около 1,7 миллиарда рублей с Трубниковой. По данным ЕГРЮЛ, в московском ООО "Натура Сиберика" Ирине Трубниковой принадлежит 40%, остальная доля пока числится за Андреем Трубниковым и находится в доверительном управлении Жданова. Поставщики рассказали об изменениях цены на гречку с мая

Natura Siberica 1 сентября приостановила выпуск товаров, а также работу российской розничной сети, объединяющей 39 магазинов Organic Shop и 41 магазин Natura Siberica. Компания объясняла, что это стало следствием расторжения эстонской OU Good Design, подконтрольной Трубниковой и владеющей брендами группы, лицензионного договора на использование товарных знаков Natura Siberica. Магазины вновь начали открываться с 8 сентября.

В конце августа Трубникова заявляла РИА Новости, что производство косметики под брендами Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи" будет продолжено, руководство компании ведет переговоры о выпуске продукции ее остальных брендов. По ее словам, за пару недель из Natura Siberica уволились более 100 сотрудников, после чего было отрезано финансирование подрядчикам, а первые розничные магазины начали закрываться спустя несколько дней "после рейдерского захвата компании". Трубникова заявила, что новые управленцы пытаются списать свои ошибки на запрет использования товарных знаков, и подчеркнула, что "рейдерский захват компании полностью провалился".