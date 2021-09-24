МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Российские неплательщики могут остаться без загранпаспортов в 2022 году, пишут "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова.

Депутат подтвердил изданию, что в октябре Государственная дума рассмотрит правительственный законопроект "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", который прописывает новые нормы регулирования действия удостоверяющих личность документов россиян, пересекающих границу страны.

В частности, документ предполагает изъятие загранпаспортов у россиян, признанные невыездными из-за наличия неоплаченных долгов. Например, по алиментам (на сумму от 10 тысяч рублей), налогам, кредитам, штрафам ГИБДД, услугам ЖКХ (на сумму от 30 тысяч рублей).

Лишить загранпаспортов могут и подозреваемых либо обвиняемых до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда, а также осужденных за совершение преступления — до отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от наказания.

Опрошенные газетой депутаты отнеслись с осторожностью к инициативе правительства.

"Запрет на выезд за границу уже существует. В связи с этим вопрос: зачем изымать паспорта? Если они борются с лазейками выезда, например, когда гражданин покидает РФ через Белоруссию, то можно просто синхронизировать работу наших баз данных", — цитирует издание зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова.

В "Единой России" увидели в законопроекте попытку защитить интересы детей, если речь идет о невыплате элементов.