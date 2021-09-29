МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Средний срок расследования дел о госизмене, которую вменяют основателю Group-IB Илье Сачкову, составляет от года до полутора лет, статистика оправданий по таким делам печальная, заявил РИА Новости адвокат Иван Павлов. В Group-IB выразили уверенность в невиновности Ильи Сачкова

Павлов специализируется на защите обвиняемых в шпионаже и государственной измене. Последний его клиент — журналист Иван Сафронов. Комментировать дело Сачкова он не смог, поскольку не участвует в нем и не знает деталей, но привел общую статистику по таким делам.

"Первый и последний оправдательный приговор по делу о государственной измене был вынесен в 1999 году, когда Санкт-Петербургский городской суд снял все обвинения с капитана Александра Никитина. Больше оправданий не было, хотя есть случаи прекращения уголовных дел на стадии следствия. Но в большинстве статистика по таким делам печальная", — сказал адвокат.

"В среднем срок расследования длится от года до полутора лет, затем защите предъявляют материалы дела для ознакомления. После ознакомления дело уже передают в суд", — добавил он.

По его словам, на стадии следствия "обязательно назначаются экспертизы". "Основная — проверка степени секретности сведений, которые сменяются. Также проводятся психолого-психиатрическая экспертиза и криминалистические, в зависимости от деталей, которые мы не знаем", — пояснил.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал Сачкова на два месяца по делу о госизмене. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Group-IB — международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. Группа участвовала в проведении международных расследований в сфере киберпреступности.

Компания является официальным партнером Интерпола и Европола, среди ее клиентов — крупнейшие российские и международные финансовые компании, нефтегазовые и промышленные группы, поставщики программных решений, телеком-операторы и государственные структуры.