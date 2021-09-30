МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Банк России предупреждает, что мошенники в преддверии модернизации российских бумажных денег могут ходить по квартирам и предлагать обменять старые банкноты на "новые", сообщила пресс-служба главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу.

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Банк России до 2025 года собирается поэтапно модернизировать банкноты шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Планируется усовершенствовать их защитный комплекс и разработать новый дизайн. Банкноты образца 1997 года при этом остаются законным средством платежа и после введения новых банкнот в обращение.

В преддверии дня пожилого человека регулятор подготовил чек-лист по финансовой безопасности этой категории людей. В частности, ЦБ предупредил, что мошенники могут использовать планирующееся изменение дизайна российских бумажных денег как инфоповод, чтобы вводить пожилых людей в заблуждение.

"Например, ходить по квартирам и, сообщая о денежной реформе, предлагать обмен старых банкнот на "новые". "Обратите внимание старших родственников, что деньги старого и нового дизайна будут находиться в обращении параллельно, никаких обменных пунктов и акций организовано не будет", — отметила замначальника ГУ Банка России по ЦФО Ирина Тимоничева.

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В ЦБ также напомнили о финансовых пирамидах, большинство которых в столичном регионе ориентировано как раз на пенсионеров. Такие нелегальные организации называют себя "кассами взаимопомощи", потребительскими обществами или кооперативами и предлагают вложения в фермерские хозяйства, недвижимость и другие якобы доходные инвестиционные продукты.

Предупредил регулятор и о мисселинге, когда в банке вместо вклада недобросовестные сотрудники могут навязать, например, полис инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), паи ПИФов и другое.

При этом одним из главных каналов хищения денег является телефонное мошенничество. ЦБ рекомендует объяснить старшим родственникам, что злоумышленники могут представиться сотрудниками банка, пенсионного фонда, полицией – кем угодно. "Могут говорить об угрозе счету, предлагать получить компенсацию, угрожать уголовным преследованием, их цель – вывести из равновесия, узнать конфиденциальную информацию и похитить средства", — указала Тимоничева.