МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Кремлю известно о задержании бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой, но вмешательство в следственные действия невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Следствие просит суд в Москве арестовать Ракову

"Мы знаем, что она задержана, мы знаем, что выполняются другие следственные действия, ну, разумеется, не имеем никакого намерения <…> и возможности вмешиваться в эти следственные действия", — подчеркнул Песков журналистам.

Он отметил, что в Кремле также обратили внимание на сообщения СМИ о задержании ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева.

Ранее в "Шанинке" заявляли РИА Новости, что вуз сотрудничает с МВД по делу Раковой, в учреждении идут проверки.

Ракова стала обвиняемой по делу о хищении более 50 миллионов рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничестве в особо крупном размере). Ее обвиняют в краже бюджетных средств, направленных на реализацию федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование". Тверской суд Москвы вынес решение об ее аресте до 6 декабря.

"Шанинка" является частным российско-британским вузом, ее главный партнер — Манчестерский университет.