МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. "Дачную амнистию" могут не только продлить до 1 марта 2031 года, но и сделать бессрочной, пишет "Российская газета" со ссылкой на председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

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Пока, по данным газеты, одобрен законопроект, расширяющий и продлевающий "дачную амнистию" до 1 марта 2031 года.

Кроме того, обновленный документ позволит рассматривать ситуации, которые ранее не были предусмотрены действующим законодательством.

Издание приводит в пример ситуацию с невозможностью законного оформления построенных жилых домов на участках, на которые у граждан нет правоустанавливающих документов, что исключает возможность оформить права на такие дома. Проблема с оформлением прав на землю и дом возникла вследствие советской практики, указывает газета.