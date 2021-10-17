Крашенинников: вопрос об установлении "дачной амнистии" бессрочно обсуждается с правительством
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. "Дачную амнистию" могут не только продлить до 1 марта 2031 года, но и сделать бессрочной, пишет "Российская газета" со ссылкой на председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.
По словам депутата, инициатива сейчас обсуждается с правительством. Если ее одобрят, упрощенный порядок оформления прав граждан на жилую и дачную недвижимость задействует на постоянной основе, объясняет издание.
Пока, по данным газеты, одобрен законопроект, расширяющий и продлевающий "дачную амнистию" до 1 марта 2031 года.
Кроме того, обновленный документ позволит рассматривать ситуации, которые ранее не были предусмотрены действующим законодательством.
Издание приводит в пример ситуацию с невозможностью законного оформления построенных жилых домов на участках, на которые у граждан нет правоустанавливающих документов, что исключает возможность оформить права на такие дома. Проблема с оформлением прав на землю и дом возникла вследствие советской практики, указывает газета.
https://1prime.ru/legal/20211017/834977631.html
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