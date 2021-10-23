МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Правительство России упростило получение статуса резидента Арктической зоны для малого бизнеса, сообщает пресс-служба кабмина. Арктический совет не обсуждал запрет добычи углеводородов в Арктике

"Малому бизнесу станет проще получить статус резидента Арктической зоны благодаря утверждению перечня направлений деятельности, на которые не распространяется требование по инвестициям в недвижимость. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что компании-резиденты могут рассчитывать на множество привилегий, например, на более низкие ставки по налогам и страховым взносам, льготы на аренду земельных участков, дешёвые кредиты, а также процедуру свободной таможенной зоны.

"Ранее каждая организация, претендующая на получение статуса, брала на себя обязательство по инвестициям в реконструкцию или строительство объектов недвижимости. Теперь же для отдельных сфер деятельности будет сделано исключение", — добавили в сообщении.

По данным пресс-службы, всего в перечень вошло 58 таких направлений. среди них: животноводство, лесоводство, обработка металлов, производство мебели, одежды, бумаги и изделий из кожи, издательская деятельность, сбор и утилизация отходов, образовательные услуги и деятельность в области здравоохранения.

Подчеркивается, что принятое решение упростит работу малого бизнеса в Арктической зоне и станет дополнительным стимулом для социально-экономического развития российского Заполярья.

Правительство в апреле 2021 года утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития Арктической зоны и Основ госполитики в Арктике.