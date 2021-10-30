МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Мошенники в России сильно активизируются во время нерабочих дней; вероятно, в основном они будут предлагать сверхдоходные инвестиции в фондовый рынок и криптобиржи, рассказал РИА Новости руководитель направления Solar webProxy компании "Ростелеком-Солар" Петр Куценко. Банкир объяснил, почему невозможно повторение истории с вкладами 90-х

В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни из-за роста заболеваемости коронавирусом. При этом власти регионов могли вводить их раньше, исходя из ситуации на местах. Например, в Москве нерабочие дни начались с 28 октября. В первую очередь ограничения касаются торговли, общепита и услуг.

В связи с закрытием досуговых заведений и временным прекращением работы пользователи будут больше времени проводить в сети, говорит эксперт. В такие периоды злоумышленники активизируют все свои ресурсы, предупреждает он.

"Учитывая рост количества частных инвесторов, отмечаемый в России, и общий интерес к финансовому росту, наиболее распространенные схемы будут связаны с инвестициями в фондовый рынок и криптобиржи с якобы гарантированным получением быстрого дохода", — предполагает Куценко.

По его словам, мошенники используют различные уловки, чтобы жертва посетила поддельный веб-сайт: распространяют электронные письма, делают обзвоны, показывают рекламные объявления. После перехода на сайт пользователю предлагают завести брокерский счет или криптокошелек и перевести туда деньги, предоставив доступ к другим счетам, включая онлайн-кошельки. Эксперт рассказал о скрытых настройках против мошенников в смартфоне

"После того как пользователь пополняет баланс, деньги попадают на счет злоумышленников, но на этом все не заканчивается. В личном кабинете симулируется рост доходности инвестиций, что побуждает пользователя довериться и перевести на счет большую сумму. Обман раскрывается, когда пользователь хочет вывести денежные средства, но у него не получается это сделать", — пояснил эксперт.

Отличительная черта таких схем в том, что от пользователя требуют быстро принять решение, чтобы тот не успел заподозрить подвох и проверить информацию. Предложение содержит крайне заманчивые условия: гарантии высокого роста стоимости портфеля, вывод денег без комиссии, повышенные дивидендные выплаты тем, кто в ограниченные сроки зарегистрирует счет, и т.д.

Эксперт рекомендует сохранять бдительность в сети, – ограничение срока принятия решения и неправдоподобно выгодные условия должны серьезно насторожить. Прежде чем начать инвестировать, следует подробно изучить тему и осознанно выбрать брокера, а не спешить воспользоваться случайным предложением в интернете, предупреждает Куценко.