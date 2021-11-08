МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал еще на 2 миллиона рублей компанию Google за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринук. Началась процедура по взысканию с Telegram штрафов на 5 миллионов рублей

"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей", — сказала собеседница агентства.

Он уточнила, что сегодня ожидаются решения по еще двум аналогичным протоколам.

Российские суды в 2021 году за неудаление запрещенной информации оштрафовали Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok на 180 миллионов рублей, в том числе Google — на 32,5 миллиона, сообщал Роскомнадзор в начале ноября.