МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы оштрафовал еще на 4 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалять запрещенную информацию, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук. Суд в Москве оштрафовал Google еще на 2 миллиона рублей

"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Телеграм Мессенджер Инк. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", — сказала собеседница агентства.

Российские суды в 2021 году за неудаление запрещенной информации оштрафовали Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok на 180 миллионов рублей, в том числе Telegram — на 35 миллионов, сообщал Роскомнадзор в начале ноября.