МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Бюджетный комитет Госдумы поддержал все три поправки президента РФ к проекту федерального бюджета на 2022-2024 года, обеспечивающие финансами его предложения о повышении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Путин внес в Госдуму поправки о повышении величины прожиточного минимума

На совещании по социальным вопросам в четверг Владимир Путин предложил увеличить на 2022 год величину прожиточного минимума и МРОТ на 8,6%, то есть выше инфляции. В результате МРОТ должен вырасти до 13 890 рублей, а прожиточный минимум — до 12 654 рублей.

"Касаясь величины прожиточного минимума в целом по РФ, вы помните, что у нас идет разбивка на душу населения — для трудоспособного населения, для пенсионеров, для детей. Вот эти все цифры, они в поправке номер 1 изложены", — сообщил на заседании комитета полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх.

Во второй поправке, по его словам, "по сути дела, речь идет об уточнении той полочки, на которой надо будет посмотреть и не то чтобы поискать, а положить тот объем финансирования, о котором речь идет в поправке номер 1".

"Поправка номер 3 описывает тот механизм, который тоже отчасти предлагается главой государства подкорректировать для того, чтобы обеспечить объективную и постоянную работу по реализации тех предложений, которые были высказаны президентом", — добавил Минх.

В проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%, а МРОТ, согласно Конституции России, не может быть меньше прожиточного минимума. В текущем году величина прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения составляет 11653 рубля, МРОТ — 12 792 рубля в месяц. Но в конце октября Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект из бюджетного пакета об увеличении МРОТ с 2022 года до 13 617 рублей в месяц.