МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказал Совкомбанку во взыскании с крупнейшего российского сотового оператора ПАО "Мобильные телесистемы" около 367 миллионов рублей убытков, причиненных завышением цен на услугу sms-информирования клиентов, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Суд признал законным штраф Booking.com на 1,3 миллиарда рублей

ФАС в мае 2019 года признала МТС, Tele2, "Мегафон" и "Вымпелком" нарушителями закона "О защите конкуренции", так как операторы предоставляли банкам с госучастием более выгодные условия тарифов рассылок sms, чем частным банкам. Ведомство предписало операторам снизить тарифы. Некоторые частные банки в 2021 году обратились в суд с исками, в которых требуют от операторов возместить потери от завышения цен на рассылки.

Дело по иску Совкомбанка стало третьим из этой серии, рассмотренным по существу судом первой инстанции. До этого арбитражный суд Москвы уже отклонил два аналогичных иска к МТС. "Тинькофф банку" было отказано во взыскании с крупнейшего российского оператора более 1,1 миллиарда рублей, а банку "Ренессанс кредит" группы "Онэксим" Михаила Прохорова – более 72 миллионов рублей.