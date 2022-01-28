В Госдуме готовят законопроект о введении профессии бизнес-тренера
Депутат ГД Лантратова: законопроект о введении профессии бизнес-тренера подготовят в весеннюю сессию
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МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Законопроект о введении профессии бизнес-тренера будет подготовлен в весеннюю сессию, рассказала РИА Новости первая замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
Юристы уже прорабатывают инициативу, добавила она.
По словам депутата, проект направлен на борьбу с мошенничеством и недобросовестными тренерами личностного роста в интернете. В обсуждении документа и выработке единого подхода примут участие представители Минтруда, МВД и Генпрокуратуры.
"Может быть, правоохранители подскажут, какими способами лучше защитить людей от обмана", — отметила Лантратова.
https://1prime.ru/legal/20220128/835923583.html
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