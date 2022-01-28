МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Законопроект о введении профессии бизнес-тренера будет подготовлен в весеннюю сессию, рассказала РИА Новости первая замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Мошенники придумали способ украсть все деньги с карты

Юристы уже прорабатывают инициативу, добавила она.

По словам депутата, проект направлен на борьбу с мошенничеством и недобросовестными тренерами личностного роста в интернете. В обсуждении документа и выработке единого подхода примут участие представители Минтруда, МВД и Генпрокуратуры.

"Может быть, правоохранители подскажут, какими способами лучше защитить людей от обмана", — отметила Лантратова.