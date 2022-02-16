МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла закон, позволяющий малым и средним предприятиям уплачивать только половину штрафа, наложенного за заключение картельных и иных соглашений, противоречащих антимонопольному законодательству. Сенаторы удвоили порог годовой выручки для антимонопольного контроля

Юридические лица, являющиеся субъектами малого или среднего предпринимательства (МСП), получат возможность уплачивать штраф в размере половины суммы при условии, что платеж будет осуществлен в течение 20 дней со дня постановления о его наложении.

Под закон попадают штрафы за заключение соглашений, запрещенных антимонопольным законодательством, в том числе картельных и "вертикальных", и за участие в подобных соглашениях. Документ касается также штрафов за соглашения, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции, повышению, снижению или поддержанию цен на торгах или созданию преимущественных условий для их участников.

В случае, если исполнение постановления о назначении штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом или вынесшим постановление должностным лицом, штраф должен быть уплачен в полном размере.

Данные изменения призваны стимулировать добровольную уплату соответствующих штрафов малыми и средними предприятиями. По мнению правительства, с их помощью лица, привлеченные к административной ответственности, смогут сбалансировать потенциальные финансовые риски и минимизировать негативные последствия дальнейшего осуществления предпринимательской деятельности.

Закон должен вступить в силу в течение 10 дней с момента его опубликования.