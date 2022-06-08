МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении и третьем чтениях закон об установлении предельного срока для согласования схемы размещения торговых мест на розничном рынке. Он должен составить 10 дней. Госдума разрешила ретейлерам до конца года превышать порог в 25% на рынке

Срок согласования уполномоченными органами схемы размещения торговых мест на розничном рынке не должен превышать 10 дней со дня регистрации письменного обращения управляющей рынком компании, отмечается в новом законе, который вступит в силу со дня официального опубликования.

Данный документ позволит исключить случаи необоснованного затягивания согласования такой схемы должностными лицами контрольно-надзорных органов.