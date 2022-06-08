Госдума установила предельный срок согласования торговых мест на рынке
Госдума приняла закон о 10-ти дневном предельном сроке согласования торговых мест на рынке
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении и третьем чтениях закон об установлении предельного срока для согласования схемы размещения торговых мест на розничном рынке. Он должен составить 10 дней.
Срок согласования уполномоченными органами схемы размещения торговых мест на розничном рынке не должен превышать 10 дней со дня регистрации письменного обращения управляющей рынком компании, отмечается в новом законе, который вступит в силу со дня официального опубликования.
Данный документ позволит исключить случаи необоснованного затягивания согласования такой схемы должностными лицами контрольно-надзорных органов.
https://1prime.ru/legal/20220608/837116843.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.