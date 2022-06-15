МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. В СПЧ предлагают признать электросамокаты источниками повышенной опасности и запретить управлять ими детям до 18 лет, сообщает газета "Известия". США намерены проголосовать в ГА ООН по приостановке работы России в СПЧ

"Электросамокаты могут признать источником повышенной опасности, снабдить номерными знаками, ввести возрастные ограничения и особую категорию прав на управление ими. Все эти предложения разрабатываются в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России, вскоре их направят в правительство", — сообщает издание со ссылкой на слова члена СПЧ Кирилла Кабанова.

В газете уточняется, что 27 июня вопрос обсудит постоянная комиссия СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы. Также Кирилл Кабанов напомнил изданию, что в прошлом году в нескольких регионах ввели ограничения для электросамокатов, в частности по скорости передвижения, но это серьезно ситуацию не изменило. В СПЧ, отмечается в газете, предлагают зафиксировать в ПДД понятие об электрическом транспортном средстве и определить правила его использования.

"Почему, например, у нас велосипеды должны двигаться по выделенным полосам, а электросамокат, который тяжелее и быстрее, чем велосипед, может двигаться по пешеходному пространству? Нужно выделить им отдельную зону", — приводит издание слова Кабанова, который также добавил, что в СПЧ также предлагают ввести для электросамокатов, велосипедов, сегвеев и других транспортных средств такого рода обязательное страхование ответственности, а на служебные и арендуемые транспортные средства установить номерные знаки.

Помимо этого член СПЧ считает необходимым ввести запрет на управление электросамокатами детям до 18 лет и продумать получение прав особой категории.