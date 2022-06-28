МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, допускающий заключение с самозанятыми гражданами договоров на размещение нестационарных торговых объектов по аналогии с малым бизнесом. Госдума установила особенности налогообложения цифровых финансовых активов

Документ разработан в целях распространения на самозанятых тех же условий предоставления торговых мест в схеме размещения нестационарных торговых объектов, что действуют для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), осуществляющих деятельность в сфере малоформатной торговли. Такая схема разрабатывается и утверждается органом местного самоуправления в установленным субъектом РФ порядке.

По действующему закону "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" схемой размещения нестационарных торговых объектов должно предусматриваться размещение не менее чем 60% таких объектов, используемых субъектами МСП, осуществляющими торговую деятельность.

Принятый Госдумой новый закон распространяет эту норму и на самозанятых граждан на весь срок проведения эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", то есть до конца 1 января 2029 года. Это позволит предоставлять торговые места самозанятым в этот период на тех же условиях, что и субъектам МСП.

Закон должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования.