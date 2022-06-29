Российские ЗАГСы перейдут на электронный документооборот в июне 2023 года
Чуйченко заявил о переходе российских ЗАГСов на электронный документооборот с июня 2023 года
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил о переходе российских ЗАГСов на электронный документооборот с июня 2023 года.
По словам Чуйченко, ведомство планирует с июля 2023 года перевод ЗАГСов на так называемую реестровую модель. Это предполагает хранение документов в электронном виде. Любой гражданин или государственный орган сможет быстро получить необходимые данные, отметил министр на совещании на Петербургском международном юридическом форуме.
https://1prime.ru/legal/20220629/837329418.html
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