МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Граждане вправе взыскивать компенсацию морального вреда за незаконные обыски и выемки документов, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ. Верховный суд подтвердил законность штрафа Booking.com

"Право на компенсацию морального вреда в связи с проведением в жилище обыска, выемки, признанных судом незаконными, возникает как у лиц, в отношении которых судебным решением было санкционировано их проведение, так и у иных лиц, проживающих в жилом помещении, где производятся обыск, выемка", — сказано в документе.

Судьи напомнили, что компенсация положена за незаконное осуждение, привлечение к уголовной и административной ответственности, применение меры пресечения, даже подписки о невыезде и другие формы государственного принуждения. Кроме того, не требуется именно оправдательный приговор или постановление о прекращении уголовного дела. Достаточно, например, переквалификации на менее тяжкое обвинение, отмены меры пресечения и так далее.

В качестве доказательств перенесенных моральных страданий можно использовать болезни, "эмоциональные страдания в результате нарушений со стороны государственных органов и должностных лиц прав и свобод человека и гражданина", чувство унижения достоинства, изменение привычного образа жизни и тому подобное.