В Госдуме предложили запретить Assassin's Creed и The Sims 3

. Видеоигры Assassin's Creed и Dragon Age, Life Is Strange, серия The Last of Us, а также шутеры Apex Legends и Overwatch могут попасть в список видеоигр, пропагандирующих ЛГБТ и... ПРАЙМ, 11.11.2022

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

