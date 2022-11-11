МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Видеоигры Assassin's Creed и Dragon Age, Life Is Strange, серия The Last of Us, а также шутеры Apex Legends и Overwatch могут попасть в список видеоигр, пропагандирующих ЛГБТ и насилие и стать запрещенными в случае принятия новых поправок Список составила замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду") и рассказала об этом РИА Новости. В Госдуме предложили запретить насилие и жестокость в компьютерных играх

"Также любимая многими девочками игра, The Sims 3, в которой игроку надо создавать семью и у него есть довольно широкий выбор партнеров. У героя также есть опция поцеловать однополого друга, пригласить его на свидание, заняться любовью и даже создать семью и завести детей!", — сказала она.

Ранее стало известно, что Лантратова подготовила поправку к законопроекту об ЛГБТ, которая предлагает запрет на распространение видеоигр с пропагандой ЛГБТ, жестокости и насилия и соответствующие штрафы за это.

Законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее, которые составят до 400 тысяч для граждан и до 5 миллионов для юрлиц, ранее были приняты Госдумой в первом чтении