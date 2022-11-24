МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, продляющий до сентября 2023 года возможности использования квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи представителей юрлиц и ИП без применения машиночитаемой доверенности. Госдума одобрила снятие запрета на обслуживание банками интернет-ресурсов

Документ, внесенный группой сенаторов и депутатом Анатолием Аксаковым, разработан в целях создания благоприятных условий для роста и активного использования электронной подписи в правоотношениях в электронной форме.

По мнению разработчиков, из-за отсутствия достаточного количества производственных мощностей и технологий, требующихся для доработки информсистем, и с учетом санкционного давления со стороны недружественных государств "сложилась ситуация объективной невозможности обязательного использования" машиночитаемой доверенности, что формирует высокий риск остановки электронного документооборота в целом.

Действующее законодательство предусматривает переход с 1 января 2023 года на обязательное использование машиночитаемой доверенности, подписанной квалифицированной электронной подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя. Сейчас такая доверенность может использоваться юрлицами и ИП по их желанию.

Законопроект переносит срок перехода на обязательное использование машиночитаемой доверенности на 1 сентября 2023 года. На аналогичный срок продляется и возможность использования квалифицированной электронной подписи юрлица и ИП, сертификат которой выдан коммерческим удостоверяющим центром до 1 сентября 2022 года.

Для работы с машиночитаемой доверенностью юрлицо или ИП должны получить в удостоверяющем центре отдельный сертификат квалифицированной электронной подписи для конкретного сотрудника и оформить на него машиночитаемую доверенность. Эта доверенность подписывается директором юрлица или ИП своей квалифицированной электронной подписью.