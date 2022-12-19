МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, которые способствуют совершенствованию правового статуса аппаратов и администраторов судов, оптимизации их деятельности, а также исключения нормативного дублирования функций администратора и других работников аппарата суда. Путин утвердил новый порядок назначения главы Счетной палаты

Утвержденные документы позволят исключить неравномерное распределение обязанностей и изменить порядок назначения администратора суда. Они разграничивают правовой статус администраторов на администраторов судов отдельного уровня кассационных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционных судов общей юрисдикции, апелляционного военного суда, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного военного суда, арбитражного суда округа, суда по интеллектуальным правам а также арбитражного апелляционного суда. На них возлагаются функции руководства аппаратом суда, они включаются непосредственно в штат суда с возложением на них только хозяйственных, обеспечивающих функций.

Кроме того, из функций администраторов районных судов, гарнизонного военного суда и постоянного судебного присутствия исключается организация судебного делопроизводства, ведение статистики и архива. Теперь к их ведению относится анализ потребности суда в материально-технических средствах при формировании проекта сметы на следующий год и работы по соблюдению правил и норм охраны труда и пожарной безопасности.

Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.