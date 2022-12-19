Путин оптимизировал требования к уставам некоммерческих организаций
Путин подписал закон об оптимизации требований к уставам некоммерческих организаций
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на оптимизацию требований к уставам некоммерческих организаций (НКО) с точки зрения законодательной и правоприменительной практики.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Прежде в большинстве случаев положения устава, определяющие порядок внесения изменений в устав НКО, дублировали порядок принятия решения уполномоченным органом организации.
Для устранения дублирующих положений данный закон устанавливает общие требования к уставу юридических лиц и специальные требования к уставам НКО различных организационно-правовых норм.
В частности, уточняется порядок предоставления сведений о порядке внесения изменений и дополнений в устав, указания в уставе источников формирования денежных средств и иного имущества, а также порядок реорганизации и ликвидации общественного объединения.
https://1prime.ru/legal/20221219/839228643.html
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