МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на оптимизацию требований к уставам некоммерческих организаций (НКО) с точки зрения законодательной и правоприменительной практики. Путин подписал закон о продлении прежних трудовых договоров мобилизованных

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Прежде в большинстве случаев положения устава, определяющие порядок внесения изменений в устав НКО, дублировали порядок принятия решения уполномоченным органом организации.

Для устранения дублирующих положений данный закон устанавливает общие требования к уставу юридических лиц и специальные требования к уставам НКО различных организационно-правовых норм.

В частности, уточняется порядок предоставления сведений о порядке внесения изменений и дополнений в устав, указания в уставе источников формирования денежных средств и иного имущества, а также порядок реорганизации и ликвидации общественного объединения.