МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, позволяющий Гохрану с марта 2024 года продавать на внешнем рынке драгоценные металлы и драгоценные камни Госфонда России. Госдума приняла закон о снижении платежей по микрозаймам

Документ направлен на совершенствование правового регулирования в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней. Он приводит положения базового закона о драгметаллах в соответствие с нормами соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС.

При этом уточняется порядок распоряжения аффинированными драгоценными металлами и добытыми из недр драгоценными камнями, порядок реализации уполномоченными госорганами преимущественного права их покупки, а также порядок пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ (Госфонд) и порядок отпуска ценностей из него.

Гохран России в связи с передачей ему части полномочий "Алмазювелирэкспорта" получает право с 1 марта 2024 года продавать на внешнем рынке драгоценные металлы и драгоценные камни, отпущенные из Госфонда. Переходный период необходим для передачи таких полномочий.

Помимо этого, лица, занимающиеся добычей и производством драгоценных металлов или добычей драгоценных камней, которые являются их собственниками, смогут продавать их самостоятельно или передавать по договору другим лицам для реализации на внутреннем или внешнем рынках. Однако они могут передаваться лишь ограниченному кругу лиц: участникам рынка драгоценных металлов или драгоценных камней, Гохрану и уполномоченным органам субъектов РФ, на территориях которых добыты эти драгметаллы или камни.

Закон также предусматривает, что выплата вознаграждения за клад, содержащий драгоценные металлы, драгоценные камни, ювелирные и другие изделия из них, имеющие историческое, художественное, научное или культурное значение, зачисленный в Госфонд России, будет осуществляться уполномоченным федеральным органом в установленном им порядке.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования, за исключением норм, для которых предусмотрен иной срок.