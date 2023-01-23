МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. На основании уточненного пункта правил, позволяющего пассажирам поездов дальнего следования с верхней полки поесть за столиком на нижней, проводник сможет законно требовать пустить человека за столик, но ехать попутчики должны на месте, указанном в билете, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, входит в холдинг РЖД). РЖД начнут отслеживать состояние железнодорожных мостов в онлайн-режиме

"Для пассажиров ничего не изменилось. Проезд в поезде по-прежнему будет осуществляться на том месте, которое оплачено пассажиром и указано в его билете. Доступ к столику и другим сервисам в пути следования будет обеспечен для пассажиров вагона в равной степени. Зачем нужен этот пункт правил? Он необходим для проводника и начальника поезда", — сообщили в ФПК, которая перевозить пассажиров почти во всех поездах дальнего следования в России.

Пассажиры верхних полок поездов с 1 сентября 2023 года получат законное право садиться на нижние полки для завтрака, обеда и ужина. Согласно правилам, которые являются основным документом, регламентирующим в России перевозку на железнодорожном транспорте, по требованию проводника пассажир с нижней полки обязан предоставить место у столика путешественнику с верхней утром (с 7.00 до 10.00) и вечером (с 19.00 до 21.00) — не дольше, чем на 30 минут, в обед (с 12.00 до 15.00) — максимум на один час.

В ФПК пояснили, что работники поездов получат правовую основу, чтобы использовать ее в урегулировании споров между пассажирами. "Так, в случае категорического отказа пассажира с нижней полки допускать пассажира с верхней к столику для приема пищи, проводник сможет потребовать у "нижнего" уступить, сославшись на правила Министерства транспорта", — заявили в компании. "Яндекс Карты" начали предупреждать о железнодорожных переездах

Кроме того, в ФПК порекомендовали, как нужно действовать, чтобы предотвращать конфликты между пассажирами верхних и нижних полок. "Каждый человек, отправляясь в длительную поездку, имеет право на отдых и сервис, который предоставляется ему в соответствии с классом обслуживания, указанном в билете. Чтобы путешествия в поездах дальнего следования были комфортными для всех проезжающих, мы просим пассажиров быть внимательнее и добрее друг к другу. Относитесь к соседям по купе с пониманием и уважением, которое, в свою очередь, вы бы хотели получить и в свой адрес", — указала компания.

По любым вопросам, даже самым сложным, пассажиру необходимо обратиться к начальнику поезда, продолжает перевозчик. "Он всегда окажет содействие и поможет найти выход из любой ситуации. Для него нет ничего невозможного. Именно поэтому он и начальник поезда", — советует ФПК.