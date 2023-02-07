МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Важно доработать и скорее внести в Госдуму законопроект, который регулирует условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Медведев назвал разговоры про "корейский сценарий" для Украины "хотелками"

Медведев отметил, что работа над законопроектом идет достаточно давно и было принято много различных решений, направленных на поиск окончательных подходов.

"Но есть еще вопросы, которые требуют окончательного решения. Поэтому в рамках сегодняшнего заседания, наверное, есть смысл на них более подробно остановиться. Самое важное — окончательно доработать сам документ, согласовать позиции всех профильных ведомств ну и поскорее внести его в Государственную Думу", — добавил он.

По словам Медведева, как только закон будет принят, появится возможность реализовать несколько госпрограмм в области миграционной политики, включая создание единых цифровых сервисов, унификацию процедур для иностранных граждан. "Это масштабные меры, которые требуют достаточно больших денег. Здесь финансирование — вопрос ключевой. Нужно рационально определиться с объемами, источниками финансирования, согласовать подходы", — подчеркнул он.

Медведев в августе 2022 года сообщил, что в России готовится новый законопроект об условиях въезда, выезда и пребывания иностранцев в стране.