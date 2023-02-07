Медведев: важно доработать и скорее внести в ГД законопроект о порядке въезда иностранцев
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Важно доработать и скорее внести в Госдуму законопроект, который регулирует условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
Медведев отметил, что работа над законопроектом идет достаточно давно и было принято много различных решений, направленных на поиск окончательных подходов.
"Но есть еще вопросы, которые требуют окончательного решения. Поэтому в рамках сегодняшнего заседания, наверное, есть смысл на них более подробно остановиться. Самое важное — окончательно доработать сам документ, согласовать позиции всех профильных ведомств ну и поскорее внести его в Государственную Думу", — добавил он.
По словам Медведева, как только закон будет принят, появится возможность реализовать несколько госпрограмм в области миграционной политики, включая создание единых цифровых сервисов, унификацию процедур для иностранных граждан. "Это масштабные меры, которые требуют достаточно больших денег. Здесь финансирование — вопрос ключевой. Нужно рационально определиться с объемами, источниками финансирования, согласовать подходы", — подчеркнул он.
Медведев в августе 2022 года сообщил, что в России готовится новый законопроект об условиях въезда, выезда и пребывания иностранцев в стране.
https://1prime.ru/legal/20230207/839716711.html