МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Не служившие в армии мужчины должны быть полностью лишены возможности трудоустройства в органы власти, заявил РИА Новости президент российской рекрутинговой компании SuperJob Алексей Захаров. Соцфонд назвал число пенсионеров в России

"Я давно говорю, что ни один мужчина, не отслуживший в армии, не должен стать чиновником любого уровня. И 100% мужчин, не служивших в армии, должны быть лишены права избираться на любые государственные должности и быть депутатами любого уровня", — сказал Захаров.

По его словам, данный запрет не помешает им быть великим учеными, известными артистами или входить в список богатейших людей Forbes.

"Но вход во власть на любом уровне для не служивших должен быть полностью закрыт. Военная кафедра в вузе службой считаться не может", — пояснил он.

При этом Захаров выразил уверенность в том, что у военнослужащих после СВО никаких проблем с трудоустройством не возникнет. Поэтому, считает он, нужны не программы адаптации на рынке труда, а программы психологической реабилитации.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать программу реабилитации, психологического сопровождения участников СВО, а также консультационному сопровождению их семей.