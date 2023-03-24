МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект об общих основаниях для расчета пени для потребителей и для управляющих организаций, об этом РИА Новости рассказал один из его авторов, глава думского комитета по ЖКХ Сергей Пахомов ("Единая Россия"). Россиянам раскрыли, что изменится в платежках за ЖКХ до 1 апреля

"Вносим законопроект, по которому расчёт пени для потребителей коммунальных услуг и для управляющих организаций будет происходить на общих основаниях… Предлагаем законопроектом уравнять параметры и для расчётов с управляющими организациями пользоваться нормами, действующими сейчас для жителей", — пояснил он.

Он также рассказал, что в настоящее время для жителей действует трехмесячный порядок оплаты пени. В первый месяц пени не начисляются вовсе, во втором и третьем месяце просрочки начисляются в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, а далее в размере 1/130 ставки, рассказал депутат.

"Для управляющих организаций начисление происходит с первого дня просрочки. В первые два месяца это 1/300, в третий месяц — 1/170, а с четвертого месяца 1/130 ставки рефинансирования. Получается, что УО находится в неравных условиях, поскольку вынуждена оплачивать штрафные санкции с первого дня просрочки, в отличие от рядовых потребителей, у которых есть месяц на раскачку", — рассказал парламентарий.