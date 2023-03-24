В Госдуму внесли законопроект об общих основаниях для расчета пени
В Госдуму внесли законопроект о расчете пени для потребителей коммунальных услуг
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект об общих основаниях для расчета пени для потребителей и для управляющих организаций, об этом РИА Новости рассказал один из его авторов, глава думского комитета по ЖКХ Сергей Пахомов ("Единая Россия").
"Вносим законопроект, по которому расчёт пени для потребителей коммунальных услуг и для управляющих организаций будет происходить на общих основаниях… Предлагаем законопроектом уравнять параметры и для расчётов с управляющими организациями пользоваться нормами, действующими сейчас для жителей", — пояснил он.
Он также рассказал, что в настоящее время для жителей действует трехмесячный порядок оплаты пени. В первый месяц пени не начисляются вовсе, во втором и третьем месяце просрочки начисляются в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, а далее в размере 1/130 ставки, рассказал депутат.
"Для управляющих организаций начисление происходит с первого дня просрочки. В первые два месяца это 1/300, в третий месяц — 1/170, а с четвертого месяца 1/130 ставки рефинансирования. Получается, что УО находится в неравных условиях, поскольку вынуждена оплачивать штрафные санкции с первого дня просрочки, в отличие от рядовых потребителей, у которых есть месяц на раскачку", — рассказал парламентарий.
https://1prime.ru/legal/20230324/840191758.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.