МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Внедрение законопроекта о едином реестре военнообязанных связано не с мобилизацией, а с воинским учетом так как требуется модернизация системы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Госдуме разъяснили, когда электронная повестка считается полученной

"До сих пор, действительно, много вопросов: электронная рассылка, как она будет, на базе чего. Там говорится про Госуслуги, но они не обязательны. Поэтому здесь, действительно, очень много нюансов — совершенно справедливо. В целом, эта работа абсолютно необходима: нам нужно усовершенствовать и модернизировать систему военного учета", — сказал он и напомнил, что речь об этом шла уже после того, как "столкнулись с проблемами на начальном этапе специальной военной операции".

Песков отметил, что "цифровизация этой системы" необходима для того, чтобы она стала "понятной, быстрой, информативной и легкой для всех граждан".

По словам пресс-секретаря, в Кремле не испытывают ощущения, что такое оперативное обсуждение нового законопроекта на фоне СВО может вызвать панику и новую волну эмиграции. "Нет, абсолютно", — ответил он на соответствующий — "потому что это не связано с мобилизацией, это связано с воинским учетом, и это нужно понимать, и это нужно объяснять". Электронные повестки смогут дублировать традиционные, заявили в Госдуме

Песков также отметил, что депутаты Госдумы видят огромное число вопросов в обществе, возникающих в связи с электронными повестками. "Сейчас ведется работа в парламенте, ведется работа в думе. Законопроект ведется через думу. И, разумеется, депутаты слышат вот это огромное количество вопросов, которые возникают. И, конечно, если у людей возникают вопросы, то обязанность и государственной машины, и наших народных избранников — прояснить эти вопросы, поэтому здесь нужно просто набраться терпения. Сейчас ведется на экспертном уровне работа, все это будет проясняться", — пояснил он.

Ранее председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что в стране на базе государственного информационного ресурса создадут единый реестр военнообязанных.

Механизм предполагает сохранение существующего способа вручения повесток в бумажном виде под роспись лично, но будут внедрены два новых способа — портал "Госуслуги" и многофункциональные центры.

Вводятся ограничения для тех, кто уклоняется от военной службы — ограничивается выезд из РФ. Кроме того, уклонист не будет иметь право покупать и продавать недвижимость, открывать ИП и брать кредиты в банках.