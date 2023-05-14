Эксперт Дайнеко: телефонное мошенничество остается самой распространенной формой обмана россиян
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Мошенники в попытке обмануть россиян придумывают новые схемы и легенды, подстраиваясь под ситуацию, однако методы "развода" все те же: перечислить средства на "безопасный счет в ЦБ" или "подтвердить отмену блокировки счета", рассказывает эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.
По ее словам, несмотря на то, что преступники придумывают новые схемы и новые легенды, до настоящего времени телефонное мошенничество остается самым распространенным способом обмана.
"Получение доступа к чужим деньгам с помощью социальной инженерии (введение в заблуждение, запугивание) — эффективный способ наживы для мошенника. Несмотря на то, что информационное поле насыщено информацией о способах обмана и о необходимости соблюдения мер финансовой безопасности, все предусмотреть нельзя", — пояснила Дайнеко.
"Если раньше условный "сотрудник правоохранительных органов майор Сидоров" для выуживания денег пытался внушить, что внук или сын "под уголовным преследованием" или "необходимо поучаствовать в операции поимки мошенника", то сейчас потенциальную жертву "обвиняют в финансировании экстремизма и терроризма" или "финансировании вражеских сил в СВО". Легенды новые, но методы все те же: нужно перечислить деньги на "безопасный счет в ЦБ" или "подтвердить отмену блокировки счета" кодами /паролями из банковских уведомлений", — отмечает эксперт.
Кроме того, эксперт перечислила основные темы, с которым сейчас связаны схемы обмана: это в основном СВО, экстремизм, госизмены, отмывание денежных средств или уклонение от уплаты налогов. Также, по мнению Дайнеко, достаточно часто используется тема изменения паролей/номеров телефонов к "Госуслугам", личным кабинетам на маркетплейсах, а также используются поддельные QR-коды для оплаты (например, для оплаты вело- и кикшеринга), а также выманиваются QR-коды для бесконтактного снятия наличных.
По ее менению, популярностью также пользуются и спам-рассылки с фейковыми ссылками на оплату, смс, мимикрирующие под сообщения банка или госструктур, сообщения в соцсетях и вредоносное программное обеспечение для скачивания.
КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ
"Вне зависимости от того, что именно говорит звонящий, нужно акцентировать внимание не на "истории", а на действиях, к которым понуждают, подталкивают и торопят совершить. Если необходимо подтвердить или сообщить персональные данные, сообщить коды/пароли, перевести деньги в качестве "отступных" или в целях "безопасности", скачать программу на свое устройство — нужно сразу сказать себе "стоп!". Не нужно верить уговорам и поддаваться запугиванию", — обращает внимание Дайнеко.
Она добавляет, что настоящие работники правоохранения или банковских структур не станут просить о доступе к счету, требовать взятку или оберегать чьи-то средства от хищения "безопасным переводом". Эксперт указывает, что при первых признаках паники или волнения лучше закончить разговор и не совершать опрометчивых действий.
"Если есть сомнения, нужно проверить свой счет доступным способом (онлайн или очно), позвонить родственнику, который "в беде" (и даже не дозвонившись, не паниковать — на отсутствие ответа могут быть объективные причины). О самом звонке сообщить в полицию и банк — это поможет "засветить" мошеннический номер, номер счета для "безопасного" перевода", — добавляет Дайнеко.
Также, как отмечает эксперт, стоит придерживаться базовых правил финансовой безопасности, которые позволят не попасться на удочку мошенника: сохранять спокойствие; не пересылать секретные данные карты; не переходить по ссылкам, которые предлагают скачать неназванное ПО; для онлайн-покупок использовать отдельную карту; внимательно изучать платежные данные перед покупкой; при подозрении/уверенности, что банковские данные доступны третьим лицам, заблокировать карту.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УЖЕ ПОПАЛСЯ В РУКИ МОШЕННИКОВ
Тем не менее, если прозрение наступило уже поздно и деньги "ушли", то нужно немедленно сообщить о случившемся в банк и правоохранительные органы, а также заблокировать банковскую карту и написать заявление на возврат платежа.
"Вернуть деньги в большинстве случаев не получится, но информация, полученная от пострадавших, объединяется — это позволяет формировать "черный" список мошеннических номеров телефонов, счетов и устройств, блокируя возможность обмана с их использованием в дальнейшем", — указывает эксперт.
https://1prime.ru/legal/20230514/840589124.html