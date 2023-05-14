МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Мошенники в попытке обмануть россиян придумывают новые схемы и легенды, подстраиваясь под ситуацию, однако методы "развода" все те же: перечислить средства на "безопасный счет в ЦБ" или "подтвердить отмену блокировки счета", рассказывает эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Сибиряк за сутки перевел телефонным мошенникам 43 миллиона рублей

По ее словам, несмотря на то, что преступники придумывают новые схемы и новые легенды, до настоящего времени телефонное мошенничество остается самым распространенным способом обмана.

"Получение доступа к чужим деньгам с помощью социальной инженерии (введение в заблуждение, запугивание) — эффективный способ наживы для мошенника. Несмотря на то, что информационное поле насыщено информацией о способах обмана и о необходимости соблюдения мер финансовой безопасности, все предусмотреть нельзя", — пояснила Дайнеко.

"Если раньше условный "сотрудник правоохранительных органов майор Сидоров" для выуживания денег пытался внушить, что внук или сын "под уголовным преследованием" или "необходимо поучаствовать в операции поимки мошенника", то сейчас потенциальную жертву "обвиняют в финансировании экстремизма и терроризма" или "финансировании вражеских сил в СВО". Легенды новые, но методы все те же: нужно перечислить деньги на "безопасный счет в ЦБ" или "подтвердить отмену блокировки счета" кодами /паролями из банковских уведомлений", — отмечает эксперт.

Кроме того, эксперт перечислила основные темы, с которым сейчас связаны схемы обмана: это в основном СВО, экстремизм, госизмены, отмывание денежных средств или уклонение от уплаты налогов. Также, по мнению Дайнеко, достаточно часто используется тема изменения паролей/номеров телефонов к "Госуслугам", личным кабинетам на маркетплейсах, а также используются поддельные QR-коды для оплаты (например, для оплаты вело- и кикшеринга), а также выманиваются QR-коды для бесконтактного снятия наличных.

По ее менению, популярностью также пользуются и спам-рассылки с фейковыми ссылками на оплату, смс, мимикрирующие под сообщения банка или госструктур, сообщения в соцсетях и вредоносное программное обеспечение для скачивания.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ

"Вне зависимости от того, что именно говорит звонящий, нужно акцентировать внимание не на "истории", а на действиях, к которым понуждают, подталкивают и торопят совершить. Если необходимо подтвердить или сообщить персональные данные, сообщить коды/пароли, перевести деньги в качестве "отступных" или в целях "безопасности", скачать программу на свое устройство — нужно сразу сказать себе "стоп!". Не нужно верить уговорам и поддаваться запугиванию", — обращает внимание Дайнеко.

Она добавляет, что настоящие работники правоохранения или банковских структур не станут просить о доступе к счету, требовать взятку или оберегать чьи-то средства от хищения "безопасным переводом". Эксперт указывает, что при первых признаках паники или волнения лучше закончить разговор и не совершать опрометчивых действий.

"Если есть сомнения, нужно проверить свой счет доступным способом (онлайн или очно), позвонить родственнику, который "в беде" (и даже не дозвонившись, не паниковать — на отсутствие ответа могут быть объективные причины). О самом звонке сообщить в полицию и банк — это поможет "засветить" мошеннический номер, номер счета для "безопасного" перевода", — добавляет Дайнеко.

Также, как отмечает эксперт, стоит придерживаться базовых правил финансовой безопасности, которые позволят не попасться на удочку мошенника: сохранять спокойствие; не пересылать секретные данные карты; не переходить по ссылкам, которые предлагают скачать неназванное ПО; для онлайн-покупок использовать отдельную карту; внимательно изучать платежные данные перед покупкой; при подозрении/уверенности, что банковские данные доступны третьим лицам, заблокировать карту.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УЖЕ ПОПАЛСЯ В РУКИ МОШЕННИКОВ

Тем не менее, если прозрение наступило уже поздно и деньги "ушли", то нужно немедленно сообщить о случившемся в банк и правоохранительные органы, а также заблокировать банковскую карту и написать заявление на возврат платежа.

"Вернуть деньги в большинстве случаев не получится, но информация, полученная от пострадавших, объединяется — это позволяет формировать "черный" список мошеннических номеров телефонов, счетов и устройств, блокируя возможность обмана с их использованием в дальнейшем", — указывает эксперт.